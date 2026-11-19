Жители Лесозаводского округа получили обновлённую дорогу между Полевым и Тихменево. Десять километров полотна привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы шли на отрезках с 16-го по 40-й километр трассы Лесное – Лесозаводск – Тихменево.

В Примавтодоре уточнили, что специалисты заменили дорожное покрытие, отсыпали обочины и нанесли разметку. Эта трасса входит в опорную сеть края и соединяет населённые пункты округа с его административным центром. От её состояния зависит, насколько быстро и безопасно люди могут добраться до Лесозаводска за товарами, медицинской помощью или на работу.

Для местных жителей ремонт означает не только комфорт, но и безопасность. Обновлённое полотно снижает риск аварий и делает поездки предсказуемыми в любую погоду. Особенно это важно для отдалённых сёл, где дорога часто остаётся единственным круглогодичным маршрутом.

В 2026 году в Приморье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют привести в нормативное состояние более 190 километров дорог. Из них 173 километра – региональные трассы и 17 километров – улицы. Основной объём работ традиционно завершают осенью.

Опорная сеть остаётся важным приоритетом для Правительства Приморского края, от её состояния зависит связность территорий и качество жизни людей. Ремонт между Полевым и Тихменево – один из шагов в этой работе. Всего же в текущем году дорожники приведут в порядок сотни километров региональных дорог.

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