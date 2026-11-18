Во Владивостоке офтальмологи пытаются сохранить зрение 15-летней девочке, получившей пулевое ранение правого глаза.



Девочка едва не лишилась глаза в конце октября, когда подростки неосторожно обращались с оружием. В глазной травмпункт краевой клинической больницы № 2 она попала с сильным отёком век, гематомой и кровоизлиянием в правый глаз. Металлическая пуля попала в глазницу и задела глазное яблоко по касательной, но не пробила его. Врачи сразу извлекли пулю и перевели девочку в детское глазное отделение.



У девочки разорвались сосуды внутри глаза, сообщила Валерия Титовец, главный внештатный детский офтальмолог Минздрава Приморья и заведующая детским глазным отделением. По её словам, после такой травмы может отслоиться сетчатка, а в тяжёлых случаях человек может полностью потерять зрение.

По данным пресс-службы Минздрава Приморья, после долгого лечения в больнице девочка вернулась домой, но остаётся под наблюдением врачей. Позже они планируют снова осмотреть её в больнице и проверить состояние глаза.