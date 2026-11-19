Дело о попытке вывезти в Китай культурные ценности и части тел животных передали в суд. Более 150 кг спрятанных предметов таможенники нашли в фуре на пункте пропуска Пограничный, сообщила Федеральная таможенная служба. Грузовиком управлял 39-летний россиянин.



Сотрудники таможни заранее узнали, что мужчина собирается незаконно переправить за рубеж предметы культурной и исторической ценности. На границе инспектор спросил водителя, везёт ли он товары, которые запрещено вывозить или для которых нужны специальные разрешения. Мужчина ответил отрицательно.



Однако досмотр показал, что в полостях кабины и ящике для инструментов под полом полуприцепа находились тайники. Таможенники достали оттуда 30 медалей и нагрудных знаков, а также 60 архивных документов и различные банкноты. Среди наград оказались медали «За безупречную службу», «За освобождение Варшавы», юбилейные медали Советской Армии и Вооружённых сил СССР. Водитель также спрятал воинские знаки отличия советского времени.



Кроме того, сотрудники нашли 8 зубов кашалота, 52 бивня моржа и ещё 23 фрагмента моржовых бивней. В машине лежали 135 оленьих хвостов и 107 замороженных репродуктивных органов оленей. Эксперты признали часть изъятых предметов культурными ценностями и оценили их более чем в 2 млн рублей.



По словам водителя, всё найденное он купил в интернет-магазинах. Мужчина объяснил, что рассчитывал вывезти покупки за границу и затем перепродать.



Таможенники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда культурных ценностей в крупном размере. По этой статье мужчине грозит штраф до миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы. Из-за остальных спрятанных товаров, включая дериваты оленя, сотрудники также возбудили административное дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ — сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников.



ФТС России пояснила, что для культурных ценностей крупным размером признают стоимость свыше 100 тысяч рублей. Чтобы вывезти такие предметы для личного пользования, физическому лицу необходимо получить заключение Министерства культуры РФ. Этот документ служит разрешением на вывоз.



Дериватами называют части тел животных и любые их производные. Кашалота защищает Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, — СИТЕС. Перед вывозом дериватов необходимо получить разрешения Росприроднадзора и Россельхознадзора, а на границе заполнить пассажирскую таможенную декларацию.