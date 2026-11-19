Выбор будущего места работы для студентов-медиков начинается задолго до выпуска. В Тихоокеанском медицинском университете прошла очередная ярмарка вакансий, где будущие врачи пообщались с главным врачом Находкинской городской больницы Павлом Князенко. Он рассказал о направлениях помощи в учреждении, кадровых потребностях и возможностях профессионального роста.

Отдельная встреча была организована для целевиков – студентов и ординаторов, которые учатся по договорам с больницей. Такой формат позволяет поддерживать связь с будущим работодателем все годы учёбы и обсуждать карьерный путь заранее. В этом году на первый курс ТГМУ по целевым договорам с Находкинской больницей поступили 30 человек. Всего по целевым направлениям в вуз пришли 239 человек, ещё 76 в ординатуру.

«Такие встречи дают ребятам представление о будущем месте работы. Контакт «работодатель – будущий работник» всегда важен: студенты могут задать любые вопросы и тут же получить достоверный ответ», – отметила руководитель Центра карьеры ТГМУ Анастасия Сопельняк.

По её словам, будущих медиков интересуют условия трудоустройства, меры поддержки и возможности дальнейшего обучения, включая ординатуру по целевому направлению.

Правительство Приморья уделяет особое внимание знакомству студентов с организациями края, которые могут стать их будущим место работы. Живое общение с руководителем больницы позволяет получить информацию из первых рук не из официальных документов, а от человека, который ежедневно решает кадровые вопросы. Для студентов это также возможность понять, какие специалисты востребованы в регионе, и скорректировать свои планы.

Следующая встреча в рамках проекта «Ярмарка вакансий» запланирована на 19 ноября в краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. Обучающиеся смогут ознакомиться с направлениями работы учреждения и задать вопросы о профессиональных перспективах. Подобные мероприятия помогают закрывать кадровый дефицит ещё на этапе обучения будущих специалистов.

Читайте наши материалы также в социальных сетях. Группа «АиФ-Приморье» в Одноклассниках, ВКонтакте, Telegram-канале и Max