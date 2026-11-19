Второй сезон конкурса «Росмолодёжь.Гранты» принёс Приморью шесть побед. Молодые авторы получат более 2,3 миллиона рублей на воплощение идей в спорте, образовании, культуре и медиасфере. По итогам конкурса край вошёл в тройку сильнейших регионов Дальнего Востока.

Самый крупный грант – 741 400 рублей, достался студенту ДВФУ Владимиру Березниченко. Он проведёт Кубок Дальнего Востока по спидкубингу. Данил Зинченко получил 621 625 рублей на серию кулинарных мастер-классов «Впишись в культуру», Екатерина Дорохова – 409 084 рубля на проект «Карьера ближе, чем кажется», а Никита Баштанник – 305 249 рублей на фиджитал-спартакиаду «Вызов чемпионов: Код победы».

«Обычно соревнования делают для сборных, а любители остаются в стороне. Я хочу объединить спорт с фиджитал-направлением, чтобы у молодёжи было больше возможностей проявить себя», – рассказал автор фиджитал-спартакиады Никита Баштанник.

Его проект направлен на развитие спортивных, патриотических и образовательных навыков. Ещё две инициативы также получили поддержку: Анастасия Крестинина реализует «В объективе – Приморье» с грантом 155 360 рублей, а Софья Раздайбедина создаст мобильную площадку «Медиа-Точка» на 70 250 рублей.

Данил Зинченко делает ставку на практическое знакомство с культурой коренных народов через кулинарию.

«Участники не просто послушают лекцию, а своими руками приготовят блюда, которые веками готовили на Дальнем Востоке. Это другой уровень восприятия, история становится личной. Плюс ребята научатся разбираться в дикоросах и узнают о безотходном приготовлении», – поделился студент ДВФУ Данил Зинченко.

Конкурс «Росмолодёжь.Гранты» поддерживает инициативы молодых людей от 14 до 35 лет в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Руководитель агентства по делам молодёжи Приморья Роман Ковбас отметил, что в регионе помогают готовить проекты к участию: проводят консультации и обучение.

«Мы последовательно развиваем систему поддержки молодёжных инициатив в Приморье: проводим консультации, образовательные мероприятия и помогаем ребятам готовить проекты к участию в грантовых конкурсах. Впереди – новый региональный конкурс поддержки проектов, который даст молодым людям дополнительные возможности для воплощения своих идей в крае», – подчеркнул Роман Ковбас.

Правительство Приморья уделяет особое внимание поддержке молодого поколения реализующих свои инициативы в разных сферах жизни. В 2026 году благодаря региональному грантовому конкурсу молодые люди реализовали проекты на сумму более 10 миллионов рублей от студии мультипликации в Яковлевке до фестиваля городского искусства в Находке.

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