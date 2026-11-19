Мошенники выманили 400 тысяч рублей у двух пенсионеров из села Пожарское в Приморье, начав обман с предложения бесплатных лекарств. Деньги у 78-летнего мужчины и 77-летней женщины забрал человек, которого звонившие выдали за бухгалтера казначейства. Полиция ищет участников обмана, следователь возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.



Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, сначала пожилым людям позвонили на стационарный телефон. Собеседники представились работниками медицинского учреждения и предложили бесплатно получить препараты. Чтобы якобы оформить выдачу лекарств, они попросили пенсионеров назвать номер страхового свидетельства.



Следом поступили звонки от людей, которые называли себя сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждали, что пенсионеры стали пособниками террористов и против них уже возбудили уголовное дело. Избежать ответственности, по словам незнакомцев, можно было только после декларирования сбережений в казначействе в Хабаровске.



При этом звонившие предложили упростить процедуру: вместо самостоятельного оформления с поездкой в Хабаровск можно передать наличные бухгалтеру казначейства, который подъедет сам. Пенсионеры поверили собеседникам, сняли деньги со своих банковских счетов и сложили их в коробку из-под лекарств. Затем за сбережениями приехал мужчина. Пожилые люди отдали ему коробку.



Получив наличные, мошенники перестали отвечать на звонки. Несколько дней спустя пенсионеры поняли, что стали жертвами обмана, и подали заявление в полицию.

Квалифицировали хищение по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в крупном размере. Эта норма предусматривает до шести лет лишения свободы.