Администрация Владивостока расторгла муниципальный контракт с ООО «СЭМ» на завершение строительства школы в микрорайоне Патрокл. Городские власти готовят документы для нового аукциона и намерены провести его в декабре, сообщила администрация города. Срок открытия учебного заведения по-прежнему намечают на 2028-2029 годы.



Компания «СЭМ» взялась за достройку объекта в июне текущего года, однако фактически к выполнению работ не приступила. Помимо этого, подрядчик недавно попал в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для включения стало заявление другого муниципального образования России.



Теперь мэрия готовит аукционную документацию, чтобы выбрать организацию для продолжения строительства. По оценке администрации Владивостока, замена исполнителя не должна существенно отразиться на ранее установленных сроках завершения школы.

Напомним, школу на 1275 мест в микрорайоне Патрокл во Владивостоке начали строить в 2021 году, а открыть первоначально рассчитывали в конце 2022-го, однако сроки неоднократно переносили. Первоначально работы выполняла ГК «Альянс», с которой городские власти впоследствии расторгли контракт.