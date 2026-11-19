Приморцы приняли участие в спасении гида, попавшего под снежную лавину в селе Приисковое в Хакасии. Мужчина остался жив и не получил серьёзных травм, сообщил телеканал ОТВ со слов участника событий, имя которого не названо. Участники спасения освободили лицо пострадавшего через шесть минут, а полностью извлекли его из-под снега через 15 минут.



Любители зимнего активного отдыха из Приморья выбрали для катания место, где находится один из крупнейших фрирайдов России. Там лыжники и сноубордисты катаются по горным склонам, самостоятельно определяя маршрут и траекторию спуска.



На гору жители Владивостока поднялись с гидами. Прежде чем начать спуск, группе предстояло плавно пересечь снежный «козырёк». Приблизительно в 200 метрах от приморцев находились другие любители катания, которым предстояло пройти подобным маршрутом.



Гид соседней группы направился вперёд для осмотра местности. Когда мужчина оказался на снежном выступе, тот обрушился под ним. Поток снега увлёк его вниз, после чего он оказался под лавиной. Увидев происшествие, владивостокцы сразу включились в спасение.



Два приморца перевели лавинные датчики в поисковый режим и спустились к месту, где снег засыпал пострадавшего. Приморские спортсмены действовали оперативно, и вскоре мужчину полностью откопали. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.