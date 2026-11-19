Первый настоящий снег выпал в Приморском крае 17-18 ноября. В одних районах намело сугробы, другие слегка припорошило, на юге снег мешался с дождём. В ближайшие недели значительных осадков в регионе не предвидится. Температурные качели будут колебаться от лёгких и умеренных морозов до плюсовых значений.

После прохождения циклона, который принёс Приморью снег, на территорию края вторглась холодная воздушная масса, температура ощутимо понизилась: −8…−13 °С в континентальной части, на побережье и юго-востоке до −2…−7 °С. Усилился ветер северных направлений, с порывами до 15–20 м/с. В ближайшие три дня температурный фон будет ещё ниже, местами похолодаетниже −20 °C.

«Но такого снегопада, который прошёл накануне, не будет, вероятнее всего до конца месяца. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Самым холодным будет воскресение, потом на пару дней - курс на повышение, до плюсовых температур, затем снова похолодание. Суровая зима пока отодвигается, на побережье минимум -10 °C», - рассказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

Однако надежда на то, что оттепели растопят снега и расчистят от гололёда дороги, лестницы, тротуары - равна нулю. Устранять последствие снегопада коммунальщикам всё-таки придётся.

Как отметил Борис Кубай, влияние уникального природного явления, зародившегося в Тихом океане, – Эль-Ниньо – постепенно затухает, однако инерционно океанское тепло ещё передаётся побережью. Отсюда и температурные качели, и отсутствие аномальных длительных холодов. Синоптики предполагают, что снега в предстоящую зиму в Приморье выпадет больше обычного.

Кстати

С 17 по 19 ноября наибольшее количество осадков зафиксировано в Партизанске — 26,5 мм, Находке — 24,6 мм, Преображении — 24 мм, Тернее — 23 мм, Агзу — 21 мм и Ольге — 20 мм. В Лазо и Чугуевке выпало по 19 мм. Во Владивостоке количество осадков составило 9,7 мм, или 27% месячной нормы.