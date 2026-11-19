Родители 15-летней школьницы, получившей ранение глаза из пневматического пистолета во Владивостоке, обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности гражданина, который, по их утверждению, передал детям оружие. Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Прокуратура контролирует процессуальную проверку. Врачи продолжают бороться за зрение девочки, пострадавшей в конце октября.



Известно, что ранению не предшествовал конфликт. По данным полиции, школьники проводили вечер на стадионе в Снеговой Пади на улице Анны Щетининой. Один из участников компании сообщил приятелям, что нашёл пневматический пистолет в парке. Подростки стали рассматривать находку, передавая её из рук в руки. Непроизвольный выстрел произошёл в тот момент, когда предмет осматривала 15-летняя девушка. Пуля случайно попала в глаз её сверстницы, после чего пострадавшую госпитализировали.



Полиция Владивостока проверяет обстоятельства причинения вреда здоровью несовершеннолетней. Сотрудники изъяли пулю и предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и направили их на баллистическую экспертизу. Специалисты устанавливают степень тяжести вреда, причинённого здоровью девочки.



Прокуратура, помимо контроля за проверкой, намерена рассмотреть вопросы взыскания компенсации морального вреда и возмещения расходов на лечение несовершеннолетней.

Врачи Владивостока борются за зрение девочки, получившей пулевое ранение Подробнее

Как ранее писали «АиФ-Приморье», медицинскую помощь пострадавшей начали оказывать в глазном травмпункте краевой клинической больницы № 2. При поступлении врачи обнаружили кровоизлияние в правый глаз, выраженный отёк век и гематому. Металлическая пуля находилась в глазнице: она прошла по касательной к глазному яблоку, не пробив его.



Медики оперативно извлекли инородное тело и направили пациентку для дальнейшего лечения в детское глазное отделение. Состояние школьницы потребовало продолжительного пребывания в стационаре. Сейчас девочку выписали домой под амбулаторное наблюдение.