Путь от магистранта ДВФУ до советника по городской политике в Корее, такую траекторию прошёл О Донгон. В ноябре 2026 года он вошёл в Гражданский совет по планированию развития Сувона, города с особым статусом в провинции Кёнгидо. Два года он будет участвовать в разработке стратегических направлений и выступать связующим звеном между жителями и администрацией.

Сегодня О Донгон работает в отделе культуры и искусств администрации Сувона, управляет Музеем промышленности «Сонгён» и развивает культурные связи Кореи и России. Но интерес к нашей стране зародился у него ещё в детстве, с карты мира, где был обозначен Советский Союз, и с русской классической музыки. Русский язык он изучал в Пусанском университете иностранных языков, а затем сделал выбор в пользу ДВФУ.

«Приморский край был идеальным выбором из-за близости к Корее и большого потенциала для сотрудничества. Меня привлекли давние традиции корееведения в ДВФУ», – вспоминает О Донгон.

По рекомендации Генконсульства России в Пусане О Донгон стал стипендиатом Правительства РФ и в 2018–2020 годах учился в магистратуре по истории. Его научным руководителем была профессор Ольга Еланцева. Практику проходил в Учебно-научном музее и Экспертно-аналитическом центре ДВФУ, сотрудничал с краевой библиотекой имени Горького.

После выпуска работал в Национальном музее современного искусства в Квачхоне и Фонде культуры Аняна, был волонтёром-экскурсоводом в музее письменности в Инчхоне. Сейчас отвечает за Музей промышленности «Сонгён» в Сувоне, рассказывающий об истории завода Sunkyong Textiles. С 2025 года входит в группу мониторинга Национального центрального научного музея в Тэджоне, а в декабре 2025-го получил премию директора музея.

Работа О Донгона связана с наследием Сувона, здесь находится крепость Хвасон 1796 года постройки, включённая в список ЮНЕСКО. Он продвигает город как международный туристический центр. В 2026 году вошёл в Гражданский совет содействия «Году посещения Сувона 2026–2027». На форуме с мэром Ли Джэджуном предложил вовлекать в туризм иностранцев и мультикультурные семьи – инициативу поддержали. В сентябре 2026 года Фонд культуры Кёнгидо присвоил ему звание «Амбассадор культуры Кёнги». В своих проектах О Донгон продвигает русский язык, укрепляя связи между Кореей и Приморьем.

Отметим, в Дальневосточном федеральном университете учатся студенты из 83 стран мира. Для их комфортной жизни и скорейшей адаптации в университете созданы все условия. Кампус ДВФУ постоянно обновляется и совершенствуется. В 2024 году по отдельному поручению Президента России Владимира Путина Дальневосточный федеральный университет вошел в программу строительства кампусов мирового уровня в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Вторая очередь кампуса ДВФУ будет включать новый комплекс общежитий на 4000 человек. К 2030 году в стране появится созвездие из 25 новых кампусов университетов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.