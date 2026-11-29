Выставка - «Тайны тайнобрачных» заработала в оранжерее Ботанического сада-института ДВОРАН. «Тайнобрачными» ботаники называют папоротники, эти растения окутаны мистикой и легендами. Согласно народным поверьям, увидеть цветок папоротника – к несметному богатству. В коллекции Ботсада собраны уникальные виды растения, о которых экскурсоводы рассказывают посетителям.

Папоротники возникли на Земле около 400 миллионов лет назад, и без малого на 400 миллионов лет они старше первых двуногих обезьяньих существ - австралопитеков. Эти древние растения старее и динозавров. Пережив пресмыкающихся, они прошли по миру в видовом многообразии - и древовидных гигантов, напоминающих пальмы высотой около 25 метров и скромные «карлики» - в несколько сантиметров.

«В коллекции Ботанического сада - около 100 видов этой древней группы. Обычно они теряются на фоне ярких тропических цветов. Выставка – отличный повод привлечь к ним внимание, получить эстетическое удовольствие», - рассказывают сотрудники учреждения.

К слову, папоротники в природе выполняют полезные функции. Одни служат «домом» для муравьев, другие очищают воду от тяжёлых металлов, многие из них образуют залежи каменного угля.

Выставка «Тайны тайнобрачных» работает до 13 декабря.