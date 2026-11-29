Региональное отделение Социального фонда России рассказало о доступных выплатах семьям в 2026 году.

34 140 рублей – единовременное пособие при рождении ребенка. Эта сумма также зависит от районного коэффициента в регионе. Выплата предоставляется одному из родителей независимо от того, трудоустроен он или нет.

83 021, 18 рубля – максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за новорожденным до полутора лет. Для работающих родителей его размер составляет 40% среднего заработка за два предыдущих календарных года. Неработающие смогут получать пособие в минимальном размере – 12 803 рубля при районном коэффициенте 1,2 и 13 870 рублей при коэффициенте 1,3.

729 тысяч рублей – материнский капитал за первого ребенка, 963 тысячи рублей – за второго. Если сертификат уже оформлялся на первенца, при рождении второго ребёнка предусмотрена доплата в размере 234 тысяч рублей. Чаще всего материнский капитал вкладывали на в улучшение жилищных условий. Только в 2026 году 5 610 приморских семей направили на покупку и строительство жилья более 4 миллиардов рублей.

Ещё одна значимая мера поддержки – единое пособие для семей с детьми. Сегодня в Приморье его получают около 55 тысяч родителей более чем на 103 тысячи детей. В зависимости от доходов семьи ежемесячная выплата на ребёнка составляет 10 930 или 21 861 рубль.

12 282 или 24 565 рублей - единое пособие предусмотрено и для беременных.

Семейный налоговый кешбэк позволяет работающим родителям двух и более детей вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц при соблюдении установленных условий. В Приморском крае этой возможностью уже воспользовались более 16 тысяч родителей. Средний размер выплаты составил 35,4 тысячи рублей.