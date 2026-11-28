1 декабря заканчивается срок для участия в социологическом опросе администрации Владивостока о том, какой хотели бы видеть Шамору горожане в ближайшем будущем. Ни для кого ни секрет – побережье бухты Лазурной перестало быть комфортным. Между тем, власть и бизнес строят планы по масштабному преобразованию этой зоны в курорт мирового уровня.

Много лет Шамора представляет собой, как выражаются архитекторы, «образец эстетической пошлости»: застройки оттесняют отдыхающих к морю. Свободного пространства почти нет. Дешевые шашлычные с дорогими ценами и агрессивными хозяевами. Избушка на избушке, строят - кто во что горазд. Эпицентр криминальных историй.

Чего сейчас не хватает Шаморе для комфортного отдыха? – один из главных вопросов соцопроса. Варианты ответов - мусор, нехватка туалетов, душевых, раздевалок, парковочных мест, навесов от солнца, зелени, - практически со всем можно согласиться. Кроме того, горожанам в опросе предложили пришпорить фантазию, подумав о панорамных саунах, эко-тропах, видовой башне, арт-объектах. На такой Шаморе можно будет отдыхать круглых год.

«Любая зона отдыха начинается с очистных сооружений, что должны учесть при реконструкции, - делится известный в Приморье художник Владимир Погребняк. - Когда все отходы идут в море - это уничтожение природы. Сегодня в городе нет мест, разрешённых для купания. Рыбы нет, купаться негде».

«Главная задача преобразований - превращение Шаморы в цивилизованное уголок, - говорит депутат Думы Владивостока Александр Юртаев. - Сегодня большой расчёт на инвесторов, которые способы сделать эту зону привлекательной для туристов. Однако Шамора должна остаться доступной и для местных жителей – без верёвок и шлагбаумов, с недорогими парковками, качественным питанием. С событийным туризмом - с соревнованиями и фестивалями». Напомним, анонимный соцопрос проводится мэрией до 1 декабря на сайте «Госуслуги»