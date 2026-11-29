Жители поселка Соловей-Ключ обратились к Владимиру Путину с просьбой решить ежедневные проблемы с электричеством. Свое сообщение местный житель отправил через чат-бот в «Итоги года с Владимиром Путиным».

По словам приморца, напряжение в сети не превышает 200 вольт, но чаще и 170-180. Власти не реагируют – глава Надеждинского района не выходит на связь с жителями, а ДРСК отправляет формальные отписки.

«Это длится не первый год. Мы не можем приготовить еду, нагреть воду. Мы зависим от электричества. Но счета приходят стабильно и вовремя. Одна надежда на вас», - говорится в сообщении.

Уже зафиксировано почти 225 тысяч обращений к президенту.