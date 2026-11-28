330 лучших студентов Приморья получили стипендии Президента и Правительства. Врио губернатора Константин Шестаков вручил награды в стенах ДВФУ 28 ноября. Дальневосточный федеральный университет стал абсолютным лидером России по количеству стипендиатов Президента и Правительства РФ.

С 1 сентября 2026 года размер стипендии Правительства РФ составляет 20 000 рублей в месяц, а стипендия Президента – 30 000 рублей.

Константин Шестков отметил, что после учебы студенты могут устроиться в ведущие предприятия региона и найти дело, которое придется по сердцу.