Балет «Ромео и Джульетта» (16+) Приморской сцены Мариинского театра претендует на «Золотую маску» в номинации «Классический балет». Постановка Эльдара Алиева вошла в пятёрку претендентов, сообщила дирекция премии, опубликовав список номинантов XXXIII сезона.



Экспертные советы отобрали 70 спектаклей: 20 из Москвы, 10 из Санкт-Петербурга и 40 из других регионов. Поступило 760 заявок из 157 городов и 83 регионов России. Спектакли номинантов планируют показать на фестивале для оценки жюри. Церемонию награждения организаторы намерены провести в Челябинске — культурной столице России 2027 года. Премию получают создатели спектакля и артисты двух премьерных составов.



Народный артист России Эльдар Алиев поставил балет специально для владивостокской труппы, которой он руководит. По данным театра, работа заняла два года. Декорации создал Семён Пастух, костюмы — Лилия Хисматуллина, за свет отвечал Тарас Михалевский.



Премьера прошла 29 мая 2026 года в Большом зале Приморской сцены. Балет стал второй премьерой труппы в сезоне 2025/26 и закрыл сезон во Владивостоке.



С 4 по 6 августа труппа трижды показала балет в Мариинском-2 в Санкт-Петербурге, завершив 243-й сезон театра. 5 августа главные партии исполнили Лада Сартакова и Размик Марукян, как и 30 мая во Владивостоке. 6 августа Джульетту танцевала Ирина Сапожникова, Ромео — Денис Клепиков. Оба вечера дирижировал Павел Смелков.