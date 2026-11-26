«Аэрофлот» планирует на следующей неделе запустить продажу субсидированных билетов на 2027 год. Тарифы остались прежними. Как сообщила пресс-служба авиакомпании, покупка разбита на две волны: со вторника, 1 декабря, оформляются вылеты с января по 27 марта, а с 15 декабря — с 28 марта по октябрь 2027 года.



Двухэтапная схема призвана избавить офисы продаж от столпотворений, а сайт от нагрузки. Купить билет на летние даты ранее чем за полгода до вылета нельзя. Прийти в кассу теперь тоже можно лишь по предварительной записи на конкретное время.



Даты старта продаж привязаны к глубине бронирования. Авиакомпания открывает собственные рейсы с датами поездки на шесть месяцев вперёд, о чём сообщили в её пресс-службе. Значит, 1 декабря доступны вылеты не позднее 27 марта. Летние перелёты, начиная с 1 июня, поступают в продажу с 15 декабря, и в этот день крайняя доступная дата — 15 июня. Отсчёт для остальных дат ведётся так же, за полгода до вылета. Так, билеты на 1 августа появляются 1 февраля.



Как правило, оформить летнюю поездку туда и обратно одной покупкой не удаётся. Если дата вылета «туда» открылась условно сегодня, то дата «обратно» открывается спустя несколько дней.



По обеим программам действуют разные условия, и они зависят от категории пассажира. Первая программа открыта для всех жителей Дальнего Востока вне зависимости от возраста. Вторая рассчитана на льготников: молодёжь до 23 лет, многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры, то есть женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.



Дальневосточники платят за перелёт в Москву или Санкт-Петербург 10 200 рублей в одну сторону. Для льготных категорий стоимость составляет 7400 рублей. Кроме двух столиц, субсидированные билеты предлагаются на рейсы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Анадырь.



Приобрести билет можно через сайт авиакомпании, мобильное приложение или офис продаж. Список нужных документов размещён на сайте в разделе «Субсидированные перевозки».



Перечисленные правила пока касаются исключительно собственных рейсов «Аэрофлота». Билеты на «Россию» и iFly, входящих в группу «Аэрофлот», ожидаются позднее. Субсидированные билеты обычно продают и другие перевозчики, в частности S7 и «Уральские авиалинии», однако о начале продаж они пока не заявляли.



По данным «Аэрофлота», на сегодняшний день онлайн оформляется более 50% билетов. Покупка занимает несколько минут и избавляет от очередей.



Прийти в офис без записи уже нельзя. Онлайн-запись открылась 26 ноября. Желающим купить билеты на лето или осень авиакомпания советует записываться позже, с 15 декабря, когда стартует продажа этих дат. По одной записи оформляют до пяти билетов, для большего количества требуется повторный визит. На одного клиента отведено до 30 минут, а при опоздании более чем на 10 минут принимают следующего человека из электронной очереди.



Во Владивостоке работают два офиса: на Светланской, 143 и на Енисейской, 23д.