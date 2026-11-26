Приморский фермер Юрий Рыбак создал гигантскую надпись «Артём», которую видно из иллюминатора самолёта. Арт-объект, расположенный у аэропорта Владивостока, теперь встречает пассажиров авиалайнеров, прилетающих в Приморский край.



Инициативу оценил глава города Артёма Вячеслав Квон. Он поблагодарил фермера за оригинальную визитную карточку города.



По данным администрации Артёмовского городского округа, Юрий Рыбак возглавляет ООО «Урожай». Он родился в 1981 году. Окончил Владивостокский государственный университет экономики и сервиса в 2003 году по специальности «Экономика».



К фермеру имеет отношение и ещё одна рукотворная достопримечательность Артёма. Как следует из данных Думы Артёмовского городского округа, поле подсолнухов недалеко от аэропорта второй год подряд становится частью туристического бренда города. Туда приезжают фотографироваться жители и гости города.