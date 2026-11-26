Апелляция подтвердила взыскание с ООО «Спец Дор Строй» убытков на сумму свыше 40,9 млн рублей за прорыв дамбы в Уссурийске во время наводнения.

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Приморского края. Иск Администрации Уссурийского городского округа первая инстанция удовлетворила полностью: с подрядчика взыскали 40 977 072 рубля.



Предистория такова: МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» заключило с ответчиком контракт на строительство объекта «Инженерная защита от затоплений микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная. Шлюз-регулятор подрядчик должен был построить до 31 марта 2023 года, пока не начались паводки.



Как указал истец, 11-12 августа 2023 года из-за обильных осадков вода в реке Раздольная поднялась до критической отметки. Шлюз к этому моменту не построили, и дамба на недостроенном участке, где был котлован, не выдержала. Грунт, который ответчик экстренно отсыпал в котлован, вода размыла, а затем затопила внутренний контур дамбы, включая первые этажи микрорайона «Семь ветров». Причины прорыва подтверждает отчёт ООО «Искра Эксперт» по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям.



Истец направил претензию подрядчику, но ответа не получил и обратился в суд. Суд установил прямую связь между просрочкой работ и ущербом. Ответчик не опроверг ни срыв сроков, ни работы на месте прорыва. Они фактически шли летом, во время осадков, а безопасность застройки подрядчик не обеспечил и не доказал отсутствие вины. Администрация также понесла расходы на выплаты жителям.