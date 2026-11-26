Во Владивостоке водитель Toyota Prius не остановился по требованию полицейских, попытался скрыться и врезался в два автомобиля у остановки «Детский парк». Никто не пострадал, машины получили механические повреждения. Об этом написал Telegram-канал «Полиция Приморья».



По словам авторов публикации, инспекторы Госавтоинспекции во время патрулирования заметили подозрительную машину. Водитель проигнорировал законные требования полицейских остановиться. Убегая, он задел Toyota Prius и Toyota Land Cruiser.



За рулём оказался 32-летний уроженец одной из стран Средней Азии. У него было только национальное водительское удостоверение, а оно не даёт права садиться за руль в России.



Полицейские составили на него протоколы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ и по статье 19.3 КоАП РФ. Иностранца отстранили от управления, а его машину увезли на штрафстоянку. Проверка продолжается.