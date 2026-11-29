Театры, галереи, музеи приморской столицы нарядят в декабре новогодние ёлки с эстетическим уклоном. К примеру, на Приморской сцене Мариинского театра элементами дизайна зелёной красавцы станут герои классических постановок. В Центре современного искусства Артэтаж сделают длинные гирлянды из стильных фотооткрыток, в музее Арсеньева в декоре будет прослеживаться культура коренных народов.

Несколько лет подряд на Приморской сцене Мариинского театра выставлялись роскошные ели в рамках проекта «Ёлки России» - с видами Владивостока, игрушками в виде ракушек, раковин, морских млекопитающих. В этом году новогоднюю красавицу решили нарядить своими силами.

«Приглашаем всех желающих, любого возраста поучаствовать в конкурсе ёлочных игрушек. Лучшие работы мы используем в украшении нашей новогодней ёлки. Главное условие – игрушка должна быть создана в виде персонажа вашего любимого спектакля», - рассказали в пресс-службе театра. Взрослые могут прислать свои творения об опере «Кармен» или балете «Ромео и Джульетта», дети создать елочных Щелкунчиков, Маленьких принцев или Снегурочек. Итоги конкурса будут подведены 29 декабря.

Центр современного искусства Артэтаж проводит совместный проект с Приморским отделением фотохудожников России.

«Фотографы делают интересные открытки, печатают, а потом мы их развешиваем на лестничной площадке или в залах. Они соединены веревочкой и получается как гирлянда. Фотооткрытка стала площадкой для творчества, персонализации и слияния с цифровым миром. Большая задача – нарядить наши исторические балконы, ведь у нас их целых семь», - говорит директор Артэтажа Сергей Соловьёв.

В музее Арсеньева в новогоднем интерьере много внимания уделяют культуре и быту коренных народов Приморья. За это время на музейных мастер-классах сделают рекордное количество поделок в виде козлов и овец.