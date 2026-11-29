Жители Владивостока поделились интересными кадрами - предстоящий символ нового года, козел, разгуливал в центре Владивостока.



"Мы вместе с незнакомцем шли за козлом и параллельно обзванивали все возможные телефоны. На улице было 0 градусов. Козёл был контактным, людей не боялся и выходил на проезжую часть — неизвестно, сколько он гулял по городу и мёрз", - пишут авторы видео.



Какие службы могут поймать козла - вопрос. Куда бы не позвонили очевидцы, везде отказывали, говоря, что не их зона ответственности.



Вскоре хоязева козла нашлись. Оказалось, что его зовут Феня. По словам автора, вместе с козлом сбежали пони и лошади.



