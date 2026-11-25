Артём из приморского посёлка Волчанец, известный как «человек-паук», снова самовольно ушёл из психиатрической больницы. После этого он вышел в прямой эфир в одной из соцсетей, написал Telegram-канал Amur Mash. По сведениям канала, мужчину предположительно ищут, но официального подтверждения поисков нет.



«Человек-паук» известен своими экстремальными видео, сделанными на большой высоте: на крышах зданий, мачтах ЛЭП и других высотных сооружениях.



Amur Mash сообщил, что краевой Минздрав отказался от комментариев. Ведомство не пояснило, при каких обстоятельствах Артём покинул больницу и каков его статус сейчас.



До этого СМИ несколько раз писали, что мужчина попадал в психиатрический стационар, уходил оттуда без разрешения и снова принудительно был возвращён на лечение. О причинах госпитализации источники сообщали разное. Появлялись сведения о том, что Артёма направили в специализированную больницу по решению суда. Сам он объяснял это тем, что его отправляют в психушку из-за повреждения чужой машины.

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В июле в разговоре с журналистом VLADIVOSTOK1.RU житель Волчанца заявил, что годом ранее разбил стекло автомобиля, но позднее возместил ущерб. По его версии, после этого суд назначил ему полгода лечения в больнице. Журналисты не смогли найти официальных данных, подтверждающих слова Артёма.



В предыдущий свой побег из больницы Артём сообщил в соцсетях, что его не устраивал больничный быт. Главной причиной ухода он назвал несогласие с тем, что его лечат принудительно.



По данным СМИ, после ухода из клиники он забрался на телекоммуникационную башню, но не уточнил, где она находится.

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Затем житель Волчанца собирался улететь в Москву. В конце июля он сообщил, что приехал в аэропорт Кневичи, где был задержан полицией. Артём говорил, что дальше его должны были передать сотрудникам из Находки.



Сколько всего раз мужчина уходил из больницы без разрешения, понять уже сложно.