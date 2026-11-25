Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Приморье накопители электроэнергии общей мощностью 250 МВт и продлить магистральную квантовую сеть до Владивостока. Эти задачи президент поставил после поездки в город в сентябре 2026 года, а сайт Кремля опубликовал список поручений 24 ноября.



Накопители в Приморском крае должны начать работать не позднее 2028 года. Они запасают электричество и затем возвращают его в сеть. Их создание — часть поручения обеспечить Дальний Восток электроэнергией с учётом ожидаемого роста потребления.



За развитие магистральной квантовой сети отвечает правительство при участии РЖД. Президент поручил не только довести её до Владивостока, но и увеличить общую протяжённость по России как минимум до 15 тысяч километров к 2030 году.



Магистральная квантовая сеть — это сеть связи между городами, которая помогает защищать данные от перехвата. Квантовые технологии в ней используют для обмена ключами шифрования, а сами данные передают по обычным каналам в зашифрованном виде.