Во Владивостоке полицейские и сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин по подозрению в краже Honda Fit. Машину нашли и вернули владелице, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку. Подозреваемым 41 и 44 года, оба живут в Надеждинском районе.

В дежурную часть городского УМВД обратилась жительница Владивостока. Она сообщила, что ночью с частной территории пропала её машина, а похитители скрылись. Полицейские изучили записи камер и восстановили последовательность событий.

По версии полиции, мужчины заранее приехали на Nissan AD и оставили его неподалёку. Оттуда они прошли на частную территорию, где стояла Honda Fit. Чтобы вывезти её, они угнали припаркованную поблизости старую Toyota Carina. Она была не заперта.

К Toyota Carina прицепили Honda Fit и повезли в сторону Надеждинского района. Один из мужчин ехал впереди на Nissan AD, следил за дорогой и предупреждал второго о возможном появлении полиции. В посёлке Тавричанка машину спрятали в гаражном боксе.

Затем мужчины вернулись и оставили Toyota там, откуда забрали. По версии полиции, они рассчитывали, что хозяин не заметит, что машины какое-то время не было на месте. Так и вышло: о том, что машина куда-то уезжала, он узнал только от полицейских.

По записям с камер оперативники проследили маршрут машин и выяснили, кого подозревать в краже. Honda Fit они нашли уже не в гараже, а на обочине дороги возле стелы в Надеждинске. Машину вернули владелице.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по этой части статьи — 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается: полицейские выясняют, причастны ли задержанные к другим преступлениям, совершённым ранее.