Врио губернатора Приморья Константин Шестаков заявил, что Владивосток готов к перекрытию Рудневского моста. На региональной конференции «Единой России» он сообщил, что дороги для объезда уже подготовлены. Точную дату закрытия моста власти пока не назвали.



Говоря о подготовке к дорожным ограничениям из-за возведения нового моста, глава региона уточнил, что рабочие уложили последний слой покрытия на дороге-дублёре «Китай-город» — Снеговая. Улицу Дальнюю тоже подготовили к приёму автомобилей, которым потребуется объезд.



По оценке Шестакова, после окончания этих работ город уже готов приступать к перекрытию одной из значимых магистралей. Строительство и ремонт дорог и мостов он назвал одними из приоритетов своей дальнейшей работы в Приморье.



Специалисты сейчас разрабатывают проект реконструкции Рудневского моста. Завершить работы рассчитывают до конца 2029 года. Следить за ними на протяжении этого времени должна независимая организация.



На месте нынешнего моста намерены построить четырёхполосный. Его проектная длина составляет 498 метров, ширина — 28 метров. Для пешеходов проектировщики предусмотрели тротуары, для автомобилей на подъездах — транспортные развязки. Подрядчик — российская компания «Мостострой-11». К основным строительным работам участники проекта рассчитывают приступить в следующем году.



Нынешний Рудневский мост напрямую связывает Первореченский и Первомайский районы Владивостока. Его построили больше полувека назад как временное сооружение.