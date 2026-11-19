В Китае нашли погибшим 25-летнего моряка из Владивостока Игоря Доценко, который перестал выходить на связь 8 ноября в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. О гибели мужчины в социальной сети сообщила его сестра.

Издание «ВЛАДИВОСТОК1.ру» упоминает, что тело достали из воды. Обстоятельства произошедшего и причина смерти пока неизвестны.



У Игоря остались жена и годовалый сын. По словам сестры погибшего, семье необходимо организовать перевозку тела на родину, перелёты и похороны. Она сообщила, что эти расходы стали для близких весьма тяжёлым бременем.



Точные дата и место обнаружения тела в публикации не указаны. Также не приводятся сведения о процедуре опознания и результатах судебно-медицинского исследования. На момент выхода материала российские и китайские власти публично не сообщали подробности случившегося и сведения о расследовании.



Доценко работал вахтенным матросом на большом морозильном рыболовном траулере «Мыс Олюторский» компании «Океанрыбфлот». По сведениям Vostok.Today, Игорь прибыл из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, где приступил к работе. Согласно обращению супруги Виктории, в рейс он отправился 6 октября. После захода в Южную Корею траулер 16 октября прибыл в Чжоушань на ремонт.



Вечером 8 ноября моряк встретился с другом и поужинал с ним в городе. Затем, по словам жены, он вызвал такси со своего телефона и направился к паромной переправе, откуда должен был добраться до судна. До посадки в автомобиль мужчина поддерживал связь с Викторией, однако на борт в тот день не вернулся.



Во время поисков удалось разыскать водителя. Как сообщило «ВЛАДИВОСТОК1.ру», таксист довёз пассажира до проходной переправы, после чего Доценко прошёл через неё. Дальнейший маршрут моряка установить не удалось. При этом другие публикации сообщали лишь о том, что камера зафиксировала мужчину возле переправы. Подтверждения того, что он сел на паром, эти материалы не содержат.



В день исчезновения Игорь также разговаривал с матерью. По информации «Кам 24», звонок продолжался 39 секунд. Мужчина сообщил, что свяжется с ней и супругой после возвращения на «Мыс Олюторский», но больше не позвонил.



«Океанрыбфлот» представил свою версию обстоятельств ухода матроса с судна. Компания заявила, что 8 ноября Доценко самовольно покинул траулер и территорию китайской судоремонтной верфи в рабочее время. По информации работодателя, утром 9 ноября капитан начал внутреннее расследование силами экипажа.



Супруга моряка сообщала, что 11 ноября друг, с которым Игорь встречался перед исчезновением, подал заявление китайской полиции. Семья связывала начало поисков с этим обращением.

К поискам подключились родственники и добровольцы. Как сообщало «Кам 24», супруга создала группу с участниками из Чжоушаня и координировала их действия по видеосвязи. Близкие также обратились в Генеральное консульство России в Шанхае.



Жена Доценко просила содействия в срочном оформлении загранпаспорта, чтобы вместе с матерью Игоря отправиться в Китай.



Во время поисков Виктория Доценко заявила корреспонденту «Кам 24», что работодатель уволил её мужа за невозвращение на траулер. Она также высказала предположение о возможном конфликте Игоря с экипажем. «Океанрыбфлот» официально опроверг оба утверждения. Работодатель также отверг информацию о конфликте на борту и сообщил о взаимодействии капитана с судовым агентом в Китае, местными полицейскими и профильными ведомствами.



Согласно заявлению «Океанрыбфлота», поисковые мероприятия проводила китайская полиция при полном содействии компании. Работодатель сообщил о передаче необходимых документов правоохранителям в установленном порядке, выразил готовность взаимодействовать с семьёй и оказать ей необходимую помощь. Заявление компания сделала ещё до сообщения об обнаружении погибшего. Конкретные меры поддержки, суммы выплат или обязательства по перевозке тела в этом ответе не названы.



В публикациях СМИ упоминаются предположения, которые высказывались в тематических китайских чатах. Одно из них связывало исчезновение российского моряка с возможным падением в море на переправе, другое - с криминальными обстоятельствами.