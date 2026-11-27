Во Владивостоке полицейские задержали 23-летнего приезжего из Центральной Азии, который, по версии следствия, работал администратором наркомагазина. У него нашли около полукилограмма героина. Об этом написала пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.



Задержание провели оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владивостоку после оперативно-розыскных мероприятий. Мужчину подозревают в незаконном сбыте, распространении и хранении наркотиков.



Как выяснили полицейские, мужчина торговал бесконтактно: через популярный мессенджер продавал наркотики и раскладывал их по тайникам-закладкам. В Россию он приехал недавно и около месяца снабжал наркотиками жителей дальневосточной столицы. Для торговли создал интернет-магазин.



Полицейские пришли с обыском в квартиру, где жил иностранец. Служебная овчарка по кличке Вишня во время осмотра указала на мягкую игрушку. Из неё мужчина сделал тайник, в котором лежали 487 свёртков с наркотиками. Также в сумке-рюкзаке хранился нерасфасованный героин.



Всего из квартиры изъяли около 500 г героина. Кроме того, там нашли весы и упаковочные материалы для фасовки.



На подозреваемого завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). По этой части статьи грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Мужчину заключили под стражу.