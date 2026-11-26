Врачи Владивостокского клинического роддома № 3 спасли 42-летнюю женщину с множественной миомой матки и её новорождённую дочь. Во время кесарева сечения хирурги удалили пять крупных узлов и сохранили пациентке матку, сообщил Минздрав Приморского края. Это были первые роды женщины: на свет появилась здоровая доношенная девочка весом 3140 граммов и ростом 53 сантиметра.



По данным роддома, всю беременность женщина наблюдалась в другом медучреждении. Для родов она выбрала роддом № 3, поскольку знала, что возможны серьёзные осложнения. Каждый из пяти узлов был больше 10 сантиметров в диаметре — примерно с грейпфрут.



Когда хирурги начали операцию, даже подготовленную команду удивило, насколько сильно узлы изменили форму матки. Врачи опасались массивного кровотечения и задействовали всё доступное оборудование. Один аппарат помог свести к минимуму потерю крови при удалении узлов. С помощью аргоноплазменного коагулятора хирурги бережно обработали ткани и восстановили целостность матки, чтобы она могла заживать.



Главный врач роддома Светлана Сагайдачная пояснила, что при первых родах в 42 года и таком размере миоматозных узлов врачи могли прибегнуть к более радикальной операции, но решили сохранить орган.



Как сообщает роддом, состояние матери и дочери стабильное. Женщина уже активна и, по словам Кравченко, рада, что девочка рядом с ней в палате. Врачи рассчитывают в ближайшее время отпустить маму и дочку домой.