В Артеме произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Огонь вспыхнул в обед 29 ноября.

Пожарные тут же прибыли на место. К тому времени сильное задымление было уже в подъезде, в квартире на первом этаже горела мебель и личные вещи. Пожарные вывели из огня молодого человека 2006 года рождения и девочку 2011 года рождения.

70-летнюю женщину спасти не удалось. Ее тело обнаружили в ходе тушения.

Дознаватели МЧС России проводят проверку для установления причины и всех обстоятельств происшествия.