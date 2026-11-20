Во Владивостоке водителям разрешили оплачивать муниципальную парковку на улице уже после выезда с неё — до 23:59 следующего дня. Постоплата уже работает на Едином портале «Цифровое Приморье» и в приложении «Цифровое Приморье 2.0», сообщила администрация города. Для закрытых муниципальных стоянок и оплаты по СМС прежние правила остаются в силе.



Чтобы рассчитаться за парковку позже, нужно выбрать зону, где стоял автомобиль. После нажатия кнопки «Оплатить» на портале доступны три варианта: «Вчера», «Сегодня» и «Сейчас». Далее водитель вводит время начала стоянки и её продолжительность, затем вносит деньги. Для постоплаты через телефон нужно установить последнюю версию приложения из магазина приложений.



Мэрия изменила правила постановлением № 3054 от 16 ноября 2026 года. Документ касается платных парковочных мест на городских улицах. Начинать и завершать парковочную сессию водителям нужно так же, как раньше, — новые правила позволяют только отложить платёж.



Генеральный директор «Цифрового Приморья» Наталья Лагутина связала появление постоплаты с многочисленными обращениями водителей. По её словам, отсрочка особенно нужна при перебоях со связью.



Лагутина отметила, что Владивосток вошёл в число первых городов России с такой возможностью. Платные парковки действуют почти в 70 городах страны, но лишь порядка 10 из них разрешают заплатить позднее.