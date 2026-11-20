Приморский край может стать новой точкой притяжения для парашютистов. Врио губернатора Константин Шестаков встретился с главным тренером сборной России Вадимом Ниязовым, чтобы обсудить развитие этого вида спорта в регионе. Основной площадкой выбрана спортшкола в Уссурийском городском округе, там уже тренируются более 180 человек.

«Мы заинтересованы в том, чтобы это направление появилось в Приморье. Главное –определить объём работ на будущий год и решить, как представить парашютный спорт всему миру, а также родителям и детям края», – отметил Константин Шестаков.

Обучение будут вести профессиональные тренеры Федерации парашютного спорта России. Для спортсменов планируют построить «парашютный городок»: тренажёрные залы, аэродинамическую трубу, зону для тренировочных прыжков и другое оборудование. Площадка подойдёт не только для тренировок, но и для соревнований разного уровня.

Отдельно обсудили аэротрубу во Владивостоке, она необходима для проведения международных и всероссийских турниров.

«Аэродинамический комплекс станет точкой притяжения для туристов, откроет возможности для подготовки специальных подразделений и развития адаптивного спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнул Вадим Ниязов.

Правительство Приморья уделяет особое внимание развитию спортивных направлений в крае. По словам главного тренера, адаптивное направление в парашютном спорте сейчас набирает обороты. Аэротруба может стать базой для социализации людей с инвалидностью. Встреча завершилась обсуждением конкретных шагов, от проектирования объектов до поиска финансирования.

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