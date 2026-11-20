Транспортная система Владивостока в 2027 году продолжит работать в режиме латания дыр. На слушаниях по бюджету в Думе начальник управления транспорта Юлия Пушкова доложила: расходы на общественный транспорт составят 1,36 миллиарда рублей. Стоимость проезда вырастет, автобусы продолжат закупать в лизинг, а вот капитальной реконструкции трамвайной линии не будет, денег на неё до сих пор нет.

Основная часть средств – 1,09 миллиарда рублей пойдёт на автобусы. Это муниципальные контракты по регулируемым тарифам: часть суммы платят пассажиры, а разницу перевозчику компенсирует город. Отдельно 15 миллионов получит ВПОПАТ №1. Электрический транспорт – трамваи, троллейбусы и фуникулёр, получит 84,52 миллиона рублей, предприниматели-перевозчики ещё 85,3 миллиона. На зарплаты сотрудникам управления и подведомственных организаций выделят 95 миллионов, на действующий лизинг автобусов – 32,73 миллиона.

Сейчас муниципалитет занимает около 24% рынка городских пассажирских перевозок. План по увеличению доли есть, но резко наращивать её не будут, слишком затратно для бюджета. При этом автобусы продолжат закупать: они нужны и для новых маршрутов, и для обновления существующих.

«Да, планируем пересматривать тариф. Сейчас перевозчики готовят документы. Рост в порядке индексации», – подтвердила Юлия Пушкова.

Разговоры о реконструкции единственной трамвайной линии от Минного городка до Сахалинской ведутся с 2022 года, но подвижек нет.

«Это мероприятие долгосрочного плана развития агломерации. Сюда входит и замена полотна, и новые трамваи. Мы продолжаем искать источники финансирования», – объяснила Юлия Пушкова.

Своих средств на дорогостоящий капремонт у города нет, а краевой и федеральный бюджеты деньги не выделяют.

Также пока не подтверждено краевое финансирование на лизинг техники в размере 654 миллионов рублей, вероятно, суммы утвердят позже. Отправлена заявка на ремонт судов «Москва» и «Босфор»: требуется 185 миллионов на подтверждение классов. Жителям островных территорий не стоит ждать в 2027 году и ремонта пирсов – финансирование подтверждено только на 2029 год для сооружения на Попова. Большую часть суммы даст Росморречфлот, остальное – краевой и городской бюджеты.