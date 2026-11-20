В Ленинский районный суд Владивостока поступило дело Дениса Дружина, бывшего директора ООО «Бомарше», о двойных продажах недвижимости. По информации РБК Приморье со ссылкой на управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО, от действий застройщика пострадал 21 дольщик, а общий ущерб превысил 76 млн руб. Эту сумму уже полностью возместили.



Прокуратура края утвердила обвинительное заключение. Дружину предъявили обвинение в 20 эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело касается квартир и нежилых помещений в доме № 45 на улице Прапорщика Комарова.



Следствие считает, что в 2005-2012 годах Дружин, руководивший компанией-застройщиком, обманным путём завладел правами на эту недвижимость. К тому времени покупатели уже внесли деньги за помещения по договорам участия в долевом строительстве.



Как сообщила прокуратура, обвиняемый регистрировал квартиры и нежилые площади на подставных лиц и таким способом получал возможность распоряжаться чужим имуществом. Дольщики оспорили эти действия через суд. Они добились отмены регистрации прав на других людей и вернули недвижимость в свою собственность.



Дом начали строить в 2003 году. В проект, кроме квартир, входили поликлиника, офисы, автостоянка и гаражи. Заказчиком и застройщиком выступало ООО «Бомарше», а подрядчиком — ОАО «Дальэнергоспецремонт». Деньги в строительство также вкладывало ООО «ДальРУС». Эта компания участвовала в проекте как инвестор и подписывала договоры с покупателями.



К 2008 году готовность здания достигла примерно 70%. Однако стройка затягивалась, деньги на работы переставали поступать, а компании спорили о том, кому какие помещения должны принадлежать. При продаже квартир они заключали с гражданами договоры по разным схемам. Недвижимость оформляли и на организации, и на физических лиц. В результате у части квартир оказалось по два покупателя.



Позднее дом достроили. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию ООО «Бомарше» получило в июле 2013 года. В том же году Дружин скрылся от следствия за рубежом. Его искали по линии международного розыска 10 лет. В 2023 году экс-директора задержали в аэропорту Шереметьево.