Житель Омска Михаил завершил во Владивостоке путешествие на «Ниве», преодолев 14 202 километра за 132 дня. О финише 23 ноября 2026 года в 23:30 автомобилист сообщил в социальных сетях.



Маршрут прошёл через Алтай, Тыву, Монголию, Нерюнгри, Томмот и Хабаровск. Мужчина также преодолел трассу А-360 «Лена» от Невера до Якутска. Первоначально он собирался посетить Магадан, но впоследствии исключил его из поездки.



В столице Якутии путешественнику потребовалось лечение грыжи. Из-за состояния здоровья он рассматривал возможность оставить автомобиль и вернуться домой самолётом, однако затем решил продолжить путь. Остановка заняла примерно полтора месяца.



Автомобилем Михаил владеет меньше двух лет. Ранее он съездил на нём в Минск, проехал по южному Казахстану через Алматы, посетил Крым и Кавказ. Общий пробег машины достиг почти 60 000 километров.



По утверждению владельца, «Нива» ни разу не подвела его за все поездки. При этом в октябрьской публикации упоминалось, что он искал помощь с ремонтом некоторого оборудования автомобиля. Какие именно работы требовались, не уточнялось.



Своё путешествие Михаил объяснил желанием войти в историю «Нивы» и страны.

Подводя итоги автозабега, Михаил поблагодарил всех, кто верил в него и поддерживал.