Проект пятилетнего запрета розничной продажи вейпов в Приморье получил отрицательное заключение по итогам оценки регулирующего воздействия. Как сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на документ краевого портала публичного обсуждения нормативных актов, разработчику предложили обосновать ограничения, рассчитать финансовые последствия и изучить альтернативные меры защиты здоровья граждан. Авторы могут доработать документ, отказаться от его подготовки либо начать урегулирование разногласий.



За время публичных консультаций страницу проекта посетили 7 058 пользователей. Инициативу поддержали 209 человек, против выступили 317. Из 2 636 замечаний и предложений разработчик принял 1 016, частично учёл 216, отклонил 1 404.



Участники обсуждения сопоставляли влияние электронных сигарет на здоровье молодёжи с последствиями запрета для легальной торговли, малого бизнеса и краевого бюджета. Противники ограничений предупреждали о расширении теневого рынка, потерях продавцов, сокращении рабочих мест и налоговых поступлений. Они отмечали, что покупатели могут приобретать продукцию в других регионах.



Замечания также касались прав совершеннолетних потребителей и отсутствия чёткого перечня запрещаемых устройств и критериев отнесения жидкостей к продукции для электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Участники указывали на риск перехода покупателей на обычные сигареты и нехватку сотрудников для выявления нелегальных продавцов.



Предпринимателей поддержали Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае и краевое отделение «Опоры России». В отдельном коллективном обращении представители рынка отметили недостаточную финансовую оценку запрета и отсутствие конкретных показателей его результативности.

Разработчику рекомендовали подсчитать совокупные расходы предпринимателей при прекращении торговли с учётом сведений бизнеса, полученных во время консультаций. Отдельный расчёт должен отражать возможные выпадающие доходы краевого бюджета.



При достаточном обосновании принятия проекта уполномоченный орган намерен рассмотреть перенос предполагаемого начала действия ограничений с 1 марта 2027 года на более поздний срок. После переработки документ должен повторно пройти оценку регулирующего воздействия вместе с обновлённым сводным отчётом.