Школы и детские сады закрываться не будут, - об этом сообщили в Министерстве образования Приморского края в ответ на опасения родителей детей из Дальнереченска, Дальнегорска, Спасска и ряда других муниципалитетов. Сегодня в регионе проходит процесс консолидации учреждений, что должно привести к созданию новых образовательных центров.

«Речь идёт об объединении в одно юридическое лицо школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Задача – сделать между разными ступенями образования мягкий, то есть бесшовный переход, расширяя потенциал для обучения и развития детей», - подчеркнули в Минобре.

При этом дети имеют возможность продолжить обучение в привычных школьных зданиях, родителям можно остановиться на наиболее удобном для семьи варианте. Сокращения учителей в объединённых образовательных учреждениях не будет.

Ранее в Дальнереченске состоялась встреча представителей городского управления образования с родителями детей школы № 12. Вскоре учебное заведение войдёт в состав единого учреждения вместе со школой № 6. Однако ни одно из зданий не закроется. Дети смогут продолжить обучение в любой из двух школ.

Напомним, на августовской педагогической конференции стали актуальными идеи кластерного образования, где дошкольное учреждение будет некой «точкой входа». Новые образовательные центры соединяют разные уровни обучения: детский сад, школу, колледж и взаимодействие с работодателями. Сегодня в крае действует 17 таких центров.

«Интересы учеников, родителей и педагогов остаются для нас главным ориентиром», - отметили в краевом Министерстве образования.