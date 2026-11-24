Будущий многофункциональный комплекс (МКФ) у Некрасовского путепровода во Владивостоке разрешили сделать выше: вместо 30 надземных этажей застройщик может возвести 36. Постановлением от 24 ноября 2026 года № 3166 городская администрация также разрешила строить без отступа от северо-западной границы участка.

За проектом стоит ООО «Бизнес-Групп АГТРК». Компания осваивает территорию площадью 9 гектаров. В прошлом году рабочие вывезли оттуда мусор и подготовили подъезды для строительной техники.

Масштабное строительство намечается во Владивостоке Подробнее

Шесть лет назад главным объектом комплекса инвестор называл аквапарк. Он представлял его как первый в крае объект такого типа, способный работать круглосуточно и принимать 30 тысяч посетителей в месяц. Однако к 2024 году стало окончательно известно, что застройщик отказался от этой идеи в пользу коммерческих объектов. Почему планы изменились, компания не объяснила.



Теперь проект объединяет торговлю, офисы, гостиницу и развлечения. Под торговые площади застройщик отвёл 4,8 га, под многофункциональный центр и офисные башни — 2,6 га. Ещё 2,9 га в описании комплекса занимают бытовая инфраструктура и парковки.



Компания намерена разместить здесь отель на 200 номеров, заведения общественного питания и детский развлекательный центр. В последнем проект допускает водный кластер, но не полноценный аквапарк. На осуществление всего замысла инвестор отводит около пяти лет.



Новое разрешение касается участка площадью 12259,4 кв. м. Он находится примерно в 174 метрах к северо-востоку от нежилого здания, обозначенного литерой А, по адресу: улица Проходная 2-я, дом 110.



Постановление разместили на официальном сайте в день принятия. Оно вступает в силу со дня официального опубликования.