Во Владивостоке мужчина упал в шахту лифта в ТРЦ «Седанка Сити» и получил травмы в понедельник, 23 ноября. Прокуратура Приморского края сообщила о начале проверки после сообщений о происшествии в соцсетях. Одновременно администрация торгового центра изложила журналистам свою версию случившегося.



Изначально авторы публикации в соцсети сообщили, что в торговом центре оборвался лифт и вследствие этого пострадал мужчина, который приехал в «Седанка Сити» для настройки этого механизма.



На текст в популярном паблике отреагировала краевая прокуратура. Её пресс-служба также упомянула, что мужчина травмировался, когда обслуживал лифтовое оборудование. Прокуроры начали выяснять обстоятельства случившегося и намерены проверить, соблюдались ли требования охраны труда и правила безопасной эксплуатации лифтов.



Однако корреспондент Новостей VL получил ответ от представителей «Седанка Сити», которые опровергают сообщения об обрыве лифта и о том, что пострадавший был ремонтником. Администрация ТРЦ назвала мужчину посетителем и заявила, что его падение не связано с работой подъёмников. По её версии, он упал в шахту лифта по собственной неосторожности.



Как пояснили представители торгового центра, сотрудники и охранники быстро помогли пострадавшему выбраться из шахты. Они вызвали скорую и продолжали помогать мужчине, пока ждали медицинскую бригаду. По словам администрации, все лифты ТРЦ продолжают работать.



Информации о состоянии пострадавшего к моменту выхода публикации ещё нет.