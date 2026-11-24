Сторож садового товарищества «Айболит» получил два года лишения свободы условно и штраф 5 тысяч рублей за взрывчатку и взрывные устройства, которые принёс домой после обхода территории. Такой приговор вынес Надеждинский районный суд, сообщило издание «Золотой мост» со ссылкой на материалы дела.



Мужчина нашёл опасные предметы в одном из сараев дачного посёлка. Среди опасных предметов были фрагменты тротиловых шашек общей массой 165 граммов и дополнительный тротил-тетриловый детонатор массой 104 грамма. Кроме того, сторож обнаружил семь электродетонаторов ЭДП, боевую ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 и боевой взрыватель УЗРГМ.



О находке сторож не сообщил полиции, а вместо этого забрал всю «коллекцию» в свою квартиру, где и хранил в тайне. Однако в один из дней к нему пришли сотрудники уголовного розыска Надеждинского ОМВД.



После этого сторож признался в содеянном, а правоохранители возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств по статье 222.1 УК РФ. Она предусматривает ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ либо взрывных устройств.