10 сентября 2026 года во Владивостоке прошёл официальный показ первых двух серий исторической драмы «Арсеньев». Идейным вдохновителем проекта стал экс-губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а художественным руководителем и исполнителем главной роли - народный артист России Евгений Миронов. Вторая серия закончилась на драматичном эпизоде, где Арсеньев и его спутники в экспедиции по предгорьям Сихотэ-Алиня оказались на волосок от смерти. Продолжение следует…

Понятно, что главный герой фильма избежит гибели от рук коренных жителей таёжных дебрей, ведь основные приключения и коллизии только впереди. Фильм охватывает огромный пласт времени – от дореволюционной эпохи до советского периода, затрагивая 26 лет жизни Владимира Арсеньева.

Многосерийная драма создавалась пять лет. Большая работа велась в архивах разных уровней. Реквизиторы даже ездили в экспедиции в гости к коренным народам, изучая подробно их быт. Полученные знания позволил построить для фильма удэгейские лодки с тупыми носами, деревню «лесных жителей».

Более того - на киностудии «Мосфильм» с нуля был построен дореволюционный Владивосток – с китайской Миллионкой, бухтами и рельефами, рыбным портом. Отдельные эпизоды сняли в Приморье - на мысе Тобизина острова Русский, в ущелье Дарданеллы близ Партизанска.

По словам актёров, они не просто играли, они жили в кадре: проваливались под лёд, резали руки об острые камыши, тонули в реках, уворачивались от валунов, стреляли… И это создало ощущение документальности происходящего на экране.

«Вторая серия закончилась на самом интересном месте, по законам жанра, - поделилась после сентябрьской премьеры учёный секретарь музея-заповедника Дальнего Востока им. Арсеньева Анжелика Петрук. - Получилась удивительно пронзительная история, очень человеческая».

28 ноября премьера «Арсеньева» состоится на популярных онлайн-платформах, далее сериал покажут на канале «Россия».