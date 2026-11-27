Енотовидная собака помогает государственным инспекторам на кордоне мыса Островок Фальшивый в Приморье. Зверь ловит грызунов, которые пытаются добраться до запасов еды сотрудников заповедника.



Об этом рассказала пресс-служба дирекции заповедников «Земля леопарда». По её данным, енот каждый день приходит на кордон южного участка Дальневосточного морского заповедника, отгоняет мышей от припасов и охотно позирует туристам.



Зверь спокойно ходит по территории кордона. Сотрудники охраны и гости его не пугают, потому что он не ждёт от людей угрозы. Енотовидные собаки не привередливы в еде, в отличие от остальных псовых: они едят и растительную, и животную пищу. В их меню входят и мышевидные грызуны. Как заметили сотрудники заповедника, собака предпочитает охотиться на них и не трогает консервы инспекторов.



К кордону приходят и другие дикие животные: косули, пятнистые и водяные олени. Их привлекает зелёная трава, которая не выгорела только на южных склонах мыса Островок Фальшивый. По информации пресс-службы, трава уцелела там благодаря охране заповедной территории.



Дирекция называет Островок Фальшивый самым птичьим местом Дальневосточного морского заповедника. Мыс лежит в южной части заповедника, рядом с ним раскинулись обширные водно-болотные угодья. Во время сезонных перелётов на этих угодьях отдыхают и кормятся сотни тысяч птиц.



Дальневосточный морской биосферный заповедник создали в 1978 году, чтобы сохранить в первозданном виде природу залива Петра Великого. По данным дирекции, в заливе самый богатый в России состав морской и островной флоры и фауны. Заповедник стал первым морским заповедником страны, а в 2003 году его территория получила статус биосферного резервата. С 2021 года заповедником управляет дирекция заповедников «Земля леопарда».