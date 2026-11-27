К новому горнолыжному сезону на строящемся курорте в Арсеньеве появился мобильный интернет, МТС запустила LTE на скорости до 70 Мбит/с. Связь уже работает на территории инфраструктуры будущего круглогодичного комплекса.

Базовую станцию инженеры поставили рядом с нижней площадкой горнолыжных трасс. В зону покрытия попали не только склоны, но и вся строящаяся инфраструктура – апарт-отели, гостиницы, рестораны, гастромодули между канатными дорогами, магазин, детский клуб, водно-оздоровительный комплекс и парковки. После завершения стройки гости смогут пользоваться цифровыми сервисами без помех.

Курорт на сопке Обзорная – один из крупнейших инвестпроектов в туристической отрасли Приморья. В тестовом режиме он открылся в конце декабря 2025 года, а к этому сезону готовит расширение: к четырём действовавшим трассам добавят ещё шесть разной сложности, заработают отели и рестораны. Старт нового сезона намечен на декабрь 2026 года, а весной 2027-го комплекс должен выйти на круглогодичный формат.

«Мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в Приморском крае. Повышенное внимание уделяют крупным инфраструктурным объектам, в том числе туристическим. Арсеньев – один из ключевых городов Приморья, крупный промышленный центр. Обновленный горнолыжный курорт станет точкой притяжения для туристов не только из Приморья, но и со всего Дальнего Востока. Наличие надежной и современной инфраструктуры связи будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации территории, и сделает регион еще более привлекательным для инвестиций», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Быстрый интернет на склонах не просто удобство, для круглогодичного курорта это основа онлайн-бронирования, оплаты и навигации, без которых современный туризм уже немыслим.