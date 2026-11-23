Более 3 тысяч зрителей Дальнего Востока посмотрели постановку спектакля драматического театра ТОФ «Боль» (16+). Гастроли театра Минобороны из Владивостока прошли в Домах культуры Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Дальнереченска в рамках всероссийской акции «Сила в правде». В основе спектакля – пьеса драматурга из Екатеринбурга Светланы Гуровой, в режиссуре Сергея Руденка. Это первая постановка театра, посвященная специальной военной операции.

Владивостокская премьера спектакля «Боль» прошла в апреле этого года. По словам режиссёра, он долго искал подходящий сюжет о специальной военной операции, но ни один текст не цеплял, и вдруг ему попалась пьеса Светланы Гуровой. Она написала о судьбе матери, которая потеряла на СВО своего сына, сама отправилась на фронт и оказалась в плену. Час длится её допрос, и ровно столько же идёт драма в одном действии.

«Наша задача - напомнить об истоках конфликта, которые идут еще с 10-х годов, за это время успело вырасти новое поколение мальчишек. Трагические события показаны глазами простой учительницы. Мы специально сделали камерный спектакль, чтобы было удобно возить его по местным ДК, гарнизонам», - отметил Сергей Руденок.

«На показы спектакля собрались не только военные, но и старшеклассники, учителя. Публика реагировала по-человечески, сопереживая, со слезами на глазах. Мы получили много хороших отзывов», - поделился детектор театра ТОФ Владимир Пятин.

Спектакль «Боль» этой весной успели показать в московских гарнизонах в рамках фестиваля армейской культуры «Аванпост-2026». Кстати, фестиваль принёс приморскому театру заслуженную славу, коллектив получил Гран-при за постановку «Дерзу Узала» и 4 награды в индивидуальных номинациях.

«Это самое большое достижение театра этого года», - резюмировал Владимир Пятин. В следующем году «Аванпост» пройдёт в Санкт-Петербурге, театр ТОФ готовится к фестивалю, а также к большим гастролям в Великий Новгород, Калининград, Петербург.

В ближайших планах коллектива – спектакль «Папаши» (12+) по пьесе Евгения Гришковца. 22 декабря состоится премьера новогоднего спектакля «Эй, кто там, в траве?» (6+)