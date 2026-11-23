До 31 декабря 2026 года ещё больше года, и точного прогноза на эту дату не существует –метеосводки такой дальности просто не составляют. Но если заглянуть в архив наблюдений за 2019–2025 годы, вырисовывается предварительная картина, днём около -9 градусов, ночью около -14, осадков не ожидается, ветер около 6 метров в секунду.

Судя по климатической оценке, последний день года обещает быть солнечным: облачность в среднем около 36%, а солнце будет показываться почти 8 часов. Снега за день может накопиться не больше 0,1 сантиметра. Ощущаться погода будет заметно холоднее реальных значений, примерно, как -20 градусов, а порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

Многолетние наблюдения за концом декабря в Приморье и Владивостоке дают схожие ориентиры, днём от -7 до -9 градусов, ночью от -8 до -14. Осадки чаще всего несущественные, хотя локальные снегопады не исключены, а ветер умеренный – 4–6 метров в секунду, преимущественно северных направлений.

При этом самые сильные декабрьские морозы обычно приходят не в конце месяца, а в первой–второй декадах, в холодном декабре 2017 года ночные морозы в континентальной части доходили от -31 до -36 градусов, а к концу месяца на юго-востоке края даже случилась оттепель.

Январь – самый холодный месяц в регионе, во Владивостоке средняя дневная температура около -8 градусов, ночная от -12 до -15, часто ветрено. Абсолютный минимум в городе зафиксировали в январе 1931 года около -31,4 градуса. Когда 31 декабря 2026-го войдёт в прогнозное окно, сервисы покажут почасовые данные, а пока речь идёт о климатической оценке, а не о точном прогнозе.