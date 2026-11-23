Директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что подтверждений нападения тигра на автомобиль в Приморье нет. По его словам, официально в центр никто не обращался, а само видео в соцсетях обрезано, сейчас специалисты выясняют, не появлялась ли эта запись раньше.

«У нас нет подтверждений по данному видео. Официально никто не обращался. Видео обрезанное. Проверяем на предмет, не было ли оно ранее», – рассказал Сергей Арамилев.

То есть на данный момент история существует только на уровне публикации в соцсетях, без заявлений от очевидцев или пострадавших.

По словам очевидцев, инцидент якобы произошёл перед Кравцовскими водопадами. В соцсетях также отмечают, что не так давно на этой же трассе был сбит леопард — совпадение по месту заставляет людей внимательнее следить за сообщениями о хищниках на дорогах.

Ранее на трассе в Приморье уже замечали амурского тигра, тогда зверь вёл себя недружелюбно по отношению к неожиданно подъехавшим людям, был крайне раздражён, издавал угрожающие звуки и широко раскрывал пасть. Тот случай подтверждён, в отличие от нынешнего видео.