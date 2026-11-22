В Находке утром 23 ноября пожарные ликвидировали открытое горение на Находкинском проспекте, где огонь охватил складское помещение и перекинулся на магазин «Светофор». Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю, общая площадь пожара составила 2300 квадратных метров. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет.



Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли по вызову, горело складское помещение. Затем огонь распространился на здание магазина, где частично обрушилась кровля.



К тушению привлекли около 40 человек личного состава и девять единиц пожарной техники. В 03:49 пожарные локализовали возгорание и продолжили тушение. К 08:00 они сбили открытое пламя, после чего продолжили работу на месте пожара: разбирали конструкции и проливали их водой.