Общественные слушания на тему создания многофункционального парка «Белая цапля» состоялись в пригороде краевого центра. Идея о благоустроенном природном уголке на месте развалин пионерского лагеря возникла ещё 9 лет назад. В этом году администрация города начала реализацию уникального и нужного жителям проекта. Специалисты из Красноярска представили горожанам красочный эскиз.

Средства на строительство будут направлены из федеральной казны, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

«Рядом с известной в Приморье зоной отдыха «Утиная заводь», где обитают краснокнижные утки-мандаринки, расположена заброшенная территория. Раньше это был ведомственный пионерлагерь фанерного завода «Берёзка». Когда предприятие закрылось, лагерь перестал существовать, а его земли были переданы муниципалитету», - говорит председатель ТОС «Спутник Владивостока» Елена Холявко.

В 2017 году администрация Владивостока объявила конкурс заявок на благоустройство территорий по федеральной программе. Инициативная группа с помощью архитектора разработала начальный проект большого природного парка «Белая цапля» на участке более 10 гектаров, передав его управлению градостроительства и архитектуры.

«9 лет мы ждали своей очереди. В 2026 году провели большую агитационную работу, наконец, проект занят 3 место во всероссийском онлайн голосовании», - добавила председатель ТОС.

На прошедших слушаниях специалисты из проектного бюро Красноярска «Геопластика» представили собравшимся подробный красочный эскиз будущего парка. Во многом он будет новаторским: впервые в городском парке будет оборудована лыжная трасса и роллерная. Будет где погреться и где отдохнуть в тишине, слушая пение птиц.

«Мы надеемся, что сохранят зелёные насаждения, экосистему леса, не будет массовых вырубок. Отличная идея – совместить парк с «Утиной заводью». Все были в восхищении от эскиза, предоставленного профессионалами. Проект нами выстраданный - любая территория должна иметь хозяина», - поделились участники слушаний.

Вопрос – будет в парке место собакам – вызвал споры. Как говорят жители Сад-города, большие собаки, выгуливаемые хозяевами возле реки Солёная протока, пугают мандаринок. Может быть, стоит подумать об отдельной площадке для четвероногих?

На обустройство парка запланировано на три года.