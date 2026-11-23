На улице Стрелковая, 22 во Владивостоке служба отлова «Аристократ» забрала трёх собак, которых любят и о которых заботятся местные жители. Горожане пытаются вернуть животных, все возможные заявки уже поданы, всё необходимое для содержания подготовлено, но люди не знают, как напрямую связаться с организацией и ускорить процесс.

О ситуации рассказала подруга одной из местных жительниц, записав видео с просьбой о помощи в социальных сетях. По её словам, жители оказались в тупике, так как они сделали всё, что от них зависит, но не понимают, что происходит с животными дальше и где они содержатся.

«Я сейчас никого не виню и не ищу виноватых. Я просто хочу попросить у вас помощи», – говорит автор обращения Елизавета.

Особую тревогу добавляет то, что у собак нет документов.

«По закону, если животное было на улице и на него нет никаких документов, его дальнейшая судьба неизвестна, что происходит дальше с этим животным, и где оно вообще находится и содержится», – поясняет женщина.

По её словам, похожая ситуация и у её собственной кошки-фенечки, у которой тоже нет документов, поэтому она хорошо понимает переживания соседей. Жители просят откликнуться всех, кто когда-либо сталкивался со службой отлова «Аристократ».

«Если вы знаете порядок, условия возврата, либо их местоположение или контактные данные – это очень для нас важно. Давайте вместе попробуем помочь этим собакам вернуться домой», – говорится в обращении.

Любая информация может помочь не только в этой ситуации, но и другим жителям Владивостока, которые окажутся в похожем положении.